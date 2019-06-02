«Эвертон» установил ценник на Влашича

Владимир Юрзинов-младший: У финнов был не автобус, а комбайн! Заслуженный тренер России, семь лет проработавший в Финляндии и выигрывавший серебряные медали местной лиги, поделился мнением об удивительном успехе сборной Суоми на ЧМ-2019.

Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никто Первая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.

Динияр Билялетдинов: «Финал? Я запомнил спорный пенальти и выбежавшую девушку» Бывший полузащитник «Эвертона» Динияр Билялетдинов прокомментировал финал Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Тоттенхемом», в котором победу одержали подопечные Клоппа со счетом 2:0.

Сергей Хандожко: Попав в UFC, я понял, что это другой уровень Российский боец смешанного стиля дал интервью накануне своего дебюта в сильнейшей лиге мира.

«Нашей сборной надо посмотреть на финнов…» Как закрывали сезон в КХЛ КХЛ закрыла 11-й сезон. В пафосной Барвихе в День пограничника было весело и интересно.

Смолов отжег по поводу выбежавшей болельщицы, а сборная встретила Комличенко В воскресенье сборная России продолжила подготовку в Новогорске к отборочным матчам Евро-2020 с Сан-Мирино и Кипром.

Федор Смолов: Девушка в купальнике? Это лучше, чем на поле выбежит нетрезвый мужик Нападающий сборной России Федор Смолов после тренировки поделился мнением о финале Лиги чемпионов, выходе болельщицы, которая выбежала на поле, а также о приезжее в сборную Николая Комличенко.

Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3 Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей.

Прощай, Безумный Макс, с тобой нельзя было соскучиться. Ковтун завершил карьеру Четырехкратный чемпион России и двукратный вице-чемпион Европы Максим Ковтун объявил, что его карьера фигуриста окончена.

Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мира Последняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру.

Геннадий Машьянов: Это закат карьеры Джошуа. Он – искусственно раздутая фигура Известный российский тренер Геннадий Машьянов назвал «раздутой» фигуру британского экс-чемпиона мира Энтони Джошуа, и заявил, что победа Энди Руиса не является сенсацией.

Забудьте об НХЛ! Без игроков КХЛ не было бы сборной России На чемпионате мира 2019 года Континентальную хоккейную лигу представляли 12 игроков. Именно они создали костяк сборной России в Словакии.

«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезон У биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.