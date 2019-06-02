«Эвертон» установил ценник на Влашича - Советский спорт
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02 июня 2019 21:42ФутболГичунцев Артур

«Эвертон» установил ценник на Влашича

Ранее сообщалось, что на полузащитника претендует турецкий «Бешикташ».

«Эвертон» готов продать хорватского хавбека Николу Влашича в летнее межсезонье. Об этом сообщает Footballinsider247.com.

Согласно источнику, англичане хотят выручить с его ухода 13,5 млн евро.

Отмечается, что московский ЦСКА, который пытается выкупить футболиста, не готов платить такие деньги.

Минувший сезон Влашич провел за армейцев на правах аренды. Он отыграл 31 матч, забил 8 голов и отдал 7 голевых передач.

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