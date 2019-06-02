СМИ: Роналду звонил Хамесу и просил его перейти в «Ювентус»

Полузащитник «Баварии» Хамес Родригес покинет мюнхенский клуб в летнее межсезонье.
Согласно источнику, не прошлой неделе колумбийцу звонил форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду и предлагал стать игроком туринского клуба.
Отмечается, что чемпион Италии примет окончательное решение по этому вопросу после назначения нового главного тренера.
Ранее сообщалось, что 27-летний хавбек вернется в мадридский «Реал», который хочет продать его этим летом.
Среди претендентов на футболиста также назывались «Челси», мадридский «Атлетико» и «Наполи».
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