СМИ: Роналду звонил Хамесу и просил его перейти в «Ювентус» - Советский спорт
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02 июня 2019 22:14ФутболГичунцев Артур

СМИ: Роналду звонил Хамесу и просил его перейти в «Ювентус»

Об этом сообщает Bild.

Полузащитник «Баварии» Хамес Родригес покинет мюнхенский клуб в летнее межсезонье.

Согласно источнику, не прошлой неделе колумбийцу звонил форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду и предлагал стать игроком туринского клуба.

Отмечается, что чемпион Италии примет окончательное решение по этому вопросу после назначения нового главного тренера.

Ранее сообщалось, что 27-летний хавбек вернется в мадридский «Реал», который хочет продать его этим летом.

Среди претендентов на футболиста также назывались «Челси», мадридский «Атлетико» и «Наполи».

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