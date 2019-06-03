«Верона» вернулась в серию А «Читтаделла» не смогла.

В ответном матче за место в серии А «Верона» обыграла «Читтаделлу» – 3:0. Мячи на счету Маттиа Цакканьи, Самуэля Ди Кармине и Карима Лариби.

Первый матч завершился в пользу «Читтаделлы» – 3:0.

«Верона» вернулась в серию А после годичного перерыва.