В ответном матче за место в серии А «Верона» обыграла «Читтаделлу» – 3:0. Мячи на счету Маттиа Цакканьи, Самуэля Ди Кармине и Карима Лариби.
Первый матч завершился в пользу «Читтаделлы» – 3:0.
«Верона» вернулась в серию А после годичного перерыва.
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