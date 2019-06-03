Бывший тренер «Бенфики» подписал контракт с «Фламенго» Жорже Жезуш впервые будет работать в Южной Америке.

«Фламенго» объявил на своем официальном сайте о назначении Жорже Жезуша главным тренером команды. 64-летний португалец подписал с красно-черными контракт на один год.

Жезуш пришел на смену Абеля Браги, который проработал в клубе всего пять месяцев. Он был отправлен в отставку 29 мая. После семи туров чемпионата Бразилии «Фламенго» набрал 13 очков и занимает шестое место.

Напомним, Жезуш больше всего известен по работе с «Бенфикой», которую тренировал с 2009 по 2015 годы и трижды приводил к чемпионству (2010, 2014, 2015).

Предыдущим клубом Жезуша был «Аль-Хилаль» из Саудовской Аравии. Несмотря на 16 побед в 20 матчах и завоевание Суперкубка страны, 30 января этого года он ушел в отставку из-за разногласий с руководством.

Дебют Жезуша во «Фламенго» состоится 10 июня в матче с «Флуминенсе» на «Маракане».