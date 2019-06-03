Рио Фердинад: Клоппу было необходимо любыми способами выиграть финал «Ливерпуль» победил в Лиге чемпионов, обыграв в финале «Атлетико».

Бывший защитник сборной Англии Рио Фердинанд прокомментировал победу «Ливерпуля» в финале Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом» (2:0) на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде.

«Об этом финале не будут говорить годами, – приводит BBC слова Фердинанда. – Но всем болельщикам все равно, как играла команда в этом матче.

Они выполнили свою работу. У Юргена Клоппа было столько финалов, где он оказывался на стороне проигравших. Ему было необходимо любыми способами переступить эту черту.

Я уверен, что игроки «Тоттенхэма» захотят снова дойти до финала. Сейчас они в том положении, в каком «Ливерпуль» был год назад. И «Ливерпуль» сделал это, вернулся в финал и заслуженно победил».

Напомним, Клопп завоевал свой первый титул в «Ливерпуле», который стал шестикратным обладателем Кубка чемпионов.

В прошлом году «красные» также дошли до финала Лиги чемпионов, но проиграли в нем «Реалу» (1:3).