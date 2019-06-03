750 тысяч человек посетили чемпионский парад «Ливерпуля» (видео) Город отпраздновал победу «красных» в Лиге чемпионов.

В воскресенье «Ливерпуль» провел чемпионский парад в честь победы в Лиге чемпионов, сообщает BBC.

Автобус с командой начал движение по улицам города в 16 часов. Болельщики расположились вдоль дороги на протяжении всего маршрута чемпионов. По оценкам полиции, поздравить «красных» с завоеванием титула собралось более 750 тысяч человек.

Напомним, в субботу «Ливерпуль» нанес поражение «Тоттенхэму» (2:0) в финале Лиги чемпионов на стадионе «Ванда Метрополитано». Голы в матче забили форварды Мохамед Салах (с пенальти) и Дивок Ориги.

Этот титул стал первым после прихода в клуб главного тренера Юргена Клоппа. Всего же «Ливерпуль» завоевал свой шестой Кубок чемпионов.