750 тысяч человек посетили чемпионский парад «Ливерпуля» (видео)

В воскресенье «Ливерпуль» провел чемпионский парад в честь победы в Лиге чемпионов, сообщает BBC.
Автобус с командой начал движение по улицам города в 16 часов. Болельщики расположились вдоль дороги на протяжении всего маршрута чемпионов. По оценкам полиции, поздравить «красных» с завоеванием титула собралось более 750 тысяч человек.
Напомним, в субботу «Ливерпуль» нанес поражение «Тоттенхэму» (2:0) в финале Лиги чемпионов на стадионе «Ванда Метрополитано». Голы в матче забили форварды Мохамед Салах (с пенальти) и Дивок Ориги.
Этот титул стал первым после прихода в клуб главного тренера Юргена Клоппа. Всего же «Ливерпуль» завоевал свой шестой Кубок чемпионов.
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