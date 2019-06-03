«Зенит» заинтересован в приобретении полузащитника «Штутгарта» Аскасибара

«Зенит» возобновил интерес к Сантьяго Аскасибару, которого хотел приобрести еще в 2017 году. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на Transfermarkt.
Из-за вылета «Штутгарта» из высшего дивизиона Аскасибар готов покинуть немецкий клуб. Кроме того, цена на 22-летнего аргентинца может упасть.
Контракт Аскасибара с «Штутгартом» рассчитан до 2023 года. В нынешнем сезоне хавбек провел за клуб 28 матчей, но результативными действиями не отметился.
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