«Зенит» заинтересован в приобретении полузащитника «Штутгарта» Аскасибара Полузащитник «Штутгарта» Сантьяго Аскасибар может продолжить карьеру в чемпионате России.

«Зенит» возобновил интерес к Сантьяго Аскасибару, которого хотел приобрести еще в 2017 году. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на Transfermarkt.

Из-за вылета «Штутгарта» из высшего дивизиона Аскасибар готов покинуть немецкий клуб. Кроме того, цена на 22-летнего аргентинца может упасть.

Контракт Аскасибара с «Штутгартом» рассчитан до 2023 года. В нынешнем сезоне хавбек провел за клуб 28 матчей, но результативными действиями не отметился.