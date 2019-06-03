В финальной части Лиги наций будет использоваться VAR - Советский спорт
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03 июня 2019 11:21ФутболСметанникова Дарья

В финальной части Лиги наций будет использоваться VAR

Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

Система видеопомощи арбитрам (VAR) будет использоваться в финальной части турнира Лиги наций УЕФА.

«В апреле УЕФА провел инструктаж для тренеров сборных, попавших в финальную стадию Лиги наций, чтобы ознакомить их с принципами VAR. Старший офицер УЕФА по вопросам судейства Роберто Розетти детально рассказал, как работает система», - сообщает пресс-служба УЕФА.

Напомним, что финальная часть Лиги наций стартует 5 июня. В ней примут участие сборные Англии, Португалии, Швейцарии и Голландии.

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