В финальной части Лиги наций будет использоваться VAR

Система видеопомощи арбитрам (VAR) будет использоваться в финальной части турнира Лиги наций УЕФА.
«В апреле УЕФА провел инструктаж для тренеров сборных, попавших в финальную стадию Лиги наций, чтобы ознакомить их с принципами VAR. Старший офицер УЕФА по вопросам судейства Роберто Розетти детально рассказал, как работает система», - сообщает пресс-служба УЕФА.
Напомним, что финальная часть Лиги наций стартует 5 июня. В ней примут участие сборные Англии, Португалии, Швейцарии и Голландии.
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