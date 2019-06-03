Тайсон может перейти в «Рому» в случае назначения Фонсеки - Советский спорт
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03 июня 2019 11:39ФутболЛипкин Антон

Тайсон может перейти в «Рому» в случае назначения Фонсеки

Бразилец выступает за «Шахтер» с 2013 года.

Полузащитник «Шахтера» Тайсон может проследовать в «Рому» вслед за нынешним главным тренером «горняков» Паулу Фонсекой, сообщает DailyNews24.it.

31-летний бразилец рассчитывает сменить обстановку после девяти лет в «Шахтере». В завершившемся сезоне Тайсон забил шесть голов и сделал 15 результативных передач в 35 матчах за команду.

Напомним, 46-летний Фонсека называется главным претендентом на пост главного тренера «джаллоросси». Он работает в украинском клубе с 2016 года и неизменно приводил команду к чемпионскому дублю (2017-2019).

Добавим, что контракт Фонсеки с «Шахтером» рассчитан до 2020 года, контракт Тайсона – до 2021 года.

Ранее сообщалось, что «Рома» также рассматривает кандидатуру Синиши Михайловича, однако от этого варианта в клубе отказались из-за негативной реакции болельщиков к возможному назначению серба, который во время игровой карьеры выступал за другой римский клуб – «Лацио».

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