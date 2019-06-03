Гризманн не знает, где продолжит карьеру Сумма отступных за француза составляет 200 млн евро. С 1 июля она уменьшится до 120 млн евро.

Бывший нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн ответил на вопрос о своем будущем.

«Это хороший вопрос, но я не знаю. Скоро все узнаем. Всему свое время», - цитирует Гризманна Sport.es.

28-летний француз покинул «Атлетико» по окончании сезона. В нынешнем сезоне он провел 48 матчей за мадридский клуб, в которых забил 21 мяч и отдал 10 голевых передач.

Ранее сообщалось, что Гризманн перестал быть приоритетной целью «Барселоны» в это летнее трансферное окно.