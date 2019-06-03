Главный тренер сборной Сан-Марино: Мы работаем, чтобы поднять планку наших навыков Сборная Сан-Марино является соперником команды России по группе I отборочного турнира чемпионата Европы-2020.

Главный тренер сборной Сан-Марино Франко Варрелла поделился ожиданиями от матча с Казахстаном, который пройдет 11 июня, а также от игры с Россией (8 июня, Саранск).

«Мы работаем над тем, чтобы поднять планку наших навыков. Казахстан наверняка представляет из себя сильного соперника. Особенно на «Астана Арене» - из-за окружающих условий и домашней поддержки. Более того, это хорошая квалифицированная команда, но мы хотим быть готовыми с мотивационной точки зрения. Наша цель - обуздать стремительность соперников, попытавшись создать им некоторые проблемы», - приводит слова Варреллы sports.kz.

Сборная Сан-Марино после двух матчей квалификации Евро-2020 не набрала очков. Команда Варреллы проиграла Кипру (0:5) и Шотландии (0:2).