Главный тренер сборной Сан-Марино: Мы работаем, чтобы поднять планку наших навыков - Советский спорт
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03 июня 2019 11:52ФутболСметанникова Дарья

Главный тренер сборной Сан-Марино: Мы работаем, чтобы поднять планку наших навыков

Сборная Сан-Марино является соперником команды России по группе I отборочного турнира чемпионата Европы-2020.

Главный тренер сборной Сан-Марино Франко Варрелла поделился ожиданиями от матча с Казахстаном, который пройдет 11 июня, а также от игры с Россией (8 июня, Саранск).

«Мы работаем над тем, чтобы поднять планку наших навыков. Казахстан наверняка представляет из себя сильного соперника. Особенно на «Астана Арене» - из-за окружающих условий и домашней поддержки. Более того, это хорошая квалифицированная команда, но мы хотим быть готовыми с мотивационной точки зрения. Наша цель - обуздать стремительность соперников, попытавшись создать им некоторые проблемы», - приводит слова Варреллы sports.kz.

Сборная Сан-Марино после двух матчей квалификации Евро-2020 не набрала очков. Команда Варреллы проиграла Кипру (0:5) и Шотландии (0:2).

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