«Рубин» объявил об уходе Устинова - Советский спорт
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03 июня 2019 16:09ФутболГичунцев Артур

«Рубин» объявил об уходе Устинова

Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

Российский защитник Виталий Устинов покинул «Рубин». Сегодня, 3 июня, у игрока истек контракт.

«Спасибо Виталию за время, проведенное в нашем клубе, желаем всяческих успехов в дальнейшей карьере!», – говорится в сообщении «Рубина».

В минувшем сезоне 28-летний Устинов 23 матча за «Рубин», в которых отметился одной голевой передачей.

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