«Рубин» объявил об уходе Устинова

Российский защитник Виталий Устинов покинул «Рубин». Сегодня, 3 июня, у игрока истек контракт.
«Спасибо Виталию за время, проведенное в нашем клубе, желаем всяческих успехов в дальнейшей карьере!», – говорится в сообщении «Рубина».
В минувшем сезоне 28-летний Устинов 23 матча за «Рубин», в которых отметился одной голевой передачей.
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов. «Магнитка» разорвала рынок, а «Локомотив» поменял легионеров. Топ-трансферов КХЛПереходы Ландера, Локтионова и Да Косты – лучшие трансферы первого месяца межсезонья КХЛ. Станет ли «Ливерпуль» новым «Реалом»?«Советский спорт» разбирается, по какому пути пойдет европейский клубный футбол в ближайшие годы. Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей. Забудьте об НХЛ! Без игроков КХЛ не было бы сборной РоссииНа чемпионате мира 2019 года Континентальную хоккейную лигу представляли 12 игроков. Именно они создали костяк сборной России в Словакии. Дмитрий Пирог: Боксер - политик? А в чем проблема?Бывший чемпион мира в среднем весе по версии WBO Дмитрий Пирог стал гостем «Советского спорта». Загитова и Медведева – лишь спусковой крючок. Россия и без них заболела бы «фигуркой»Пытаемся разобраться: с чем связан резкий скачок популярности фигурного катания в нашей стране. Парад первых ракеток. Хачанов и Касаткина уверенно пробились во второй кругОбе первые ракетки России – у мужчин и у женщин – с победы стартовали на «Ролан Гарросе». Четыре русских девушки – в четвертом круге «Ролан Гарроса»! И ни одной россиянкиПервая неделя Открытого чемпионата Франции принесла немало сенсаций. Дебют Хандожко в UFC и битва Ян — Ривера в Чикаго. Главные бои июня в ММАРоссиянин Сергей Хандожко дебютирует в UFC, Петр Ян проведет очередной поединок на пути к титульному поединку, а Валентина Шевченко будет защищать пояс в схватке против Джессики Ай. «Советский спорт» рассказывает о самых интересных поединках июня в смешанных единоборствах. Мужчины тряхнули кудрями: на «Ролан Гарросе» царствует молодежьОткрытый чемпионат Франции оставляет неизгладимое впечатление. «Ваню волнуют только деньги». Интервью-триллер Катерины НовосельцевойНа днях гостем редакции «Советского спорта» стала супруга защитника «Ростова» Ивана Новосельцева – Катерина Кейру. Больше двух часов она рассказывала, а мы слушали, как ее муж губил свою карьеру, бросил ее с будущим ребенком, вывел все общие деньги на чужие счета и болел против сборной России на домашнем ЧМ. Карен Хачанов: В казино проверял, смогу ли вовремя остановитьсяВсего полтора часа потребовалось Карену Хачанову, чтобы сделать первый шаг к серебряному кубку чемпиона «Ролан Гарроса». Станислав Черчесов: Пока не знаем, что с Газинским, надеемся, его травма не серьезнаяГлавный тренер сборной России Станислав Черчесов после контрольного матча с «Чертаново», который сегодня прошел в Новогосрке, подвел его итоги. Николай Ларин: Игроки «Чертаново» на фоне сборной России увидят, чего им не хватаетДиректор «Чертаново» Николай Ларин в эксклюзивном интервью «Советскому спорту» рассказал о том, почему его команда откликнулась на приглашение провести товарищеский матч со сборной России. Геннадий Машьянов: Это закат карьеры Джошуа. Он – искусственно раздутая фигураИзвестный российский тренер Геннадий Машьянов назвал «раздутой» фигуру британского экс-чемпиона мира Энтони Джошуа, и заявил, что победа Энди Руиса не является сенсацией. 5:0 и чумовой нокаут! Россияне триумфально стартовали во втором сезоне PFL (видео)В ночь на пятницу в Юниондэйле (США) прошел второй этап регулярного сезона чемпионата PFL – американской лиги смешанных единоборств, которая заметно отличается от других промоушенов. Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус. «Ак Барс» и «Магнитка» усилились россиянами из НХЛ. Кто вернулся из Америки в КХЛИгорь Ожиганов и Егор Яковлев переехали в Россию, а «Сибирь» подписала бывшего вратаря «Витязя».
Прощай, Безумный Макс, с тобой нельзя было соскучиться. Ковтун завершил карьеруЧетырехкратный чемпион России и двукратный вице-чемпион Европы Максим Ковтун объявил, что его карьера фигуриста окончена. Битва в купальниках: Туктамышева и Загитова устроили новую дуэльЛучшие фигуристки мира Алина Загитова и Елизавета Туктамышева продолжают соревноваться, даже покинув лед на время отпуска. И эта битва - погорячее прежних. Смолов отжег по поводу выбежавшей болельщицы, а сборная встретила КомличенкоВ воскресенье сборная России продолжила подготовку в Новогорске к отборочным матчам Евро-2020 с Сан-Мирино и Кипром. Россия посмотрела четвертьфинал ЧМ с американцами – и уехала на дачуОпубликованы телерейтинги за прошлую неделю. Новый рекорд спортивного года установил матч чемпионата мира Россия – США. Сборная готовится к Евро, чем обидели Мхитаряна и все итоги РПЛ. Анонс свежего «ССФ»Во вторник, 4 июня появится в продаже свежий номер еженедельника «Советский спорт – Футбол». Представляем его основные материалы. Третьяк вручил медаль Третьяку. Как чествовали ЦСКАНа «ЦСКА Арене» в «Парке легенд» состоялся вечер в честь обладателя Кубка Гагарина, 24-кратного чемпиона страны ЦСКА. У Победы имя – Ника! Вероника Кудерметова вышла в третий круг «Ролан Гарроса»В основную сетку Открытого чемпионата Франции попали 15 россиян. Во второй круг пробилось шестеро. В среду на корты «Ролан Гарроса» вышли две наших теннисистки. И в следующий раунд попала лишь одна. Этой сборной нужен вратарь. Уроки командного ЧМ в ФукуокеРазбираемся: почему Россия опять не смогла выиграть золото командного чемпионата мира и какие выводы из этого поражения нужно сделать на будущее? Втроем – в третий круг. Хачанов, Блинкова и Александрова вышли в 1/16 финалаВ пятый день Открытого чемпионата Франции на корты Парижа вышло четверо россиян. И трое добились побед. Карен Хачанов: Взял Оливье, очень доволенПервая ракетка России Карен Хачанов продолжает побеждать на «Ролан Гарросе». «Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.