«Ахмат» приобрел польского полузащитника Михалака (фото) Клуб из Грозного на официальном сайте сообщил о своем приобретении.

Польский полузащитник Конрад Михалак стал игроком «Ахмата». Контракт с 21-летним футболистом «Лехии» рассчитан на четыре года.

О сумме трансфера не сообщается. Однако портал Transfermarkt пишет, что переход Михалака в «Ахмат» стоил грозненскому клубу 400 тысяч евро.

В минувшем сезоне Михалак провел 27 матчей за «Лехию» из Гданьска, в которых забил один мяч и отдал две голевые передачи.