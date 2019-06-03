«Ахмат» приобрел польского полузащитника Михалака (фото) - Советский спорт
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03 июня 2019 16:28ФутболСметанникова Дарья

«Ахмат» приобрел польского полузащитника Михалака (фото)

Клуб из Грозного на официальном сайте сообщил о своем приобретении.

Польский полузащитник Конрад Михалак стал игроком «Ахмата». Контракт с 21-летним футболистом «Лехии» рассчитан на четыре года.

О сумме трансфера не сообщается. Однако портал Transfermarkt пишет, что переход Михалака в «Ахмат» стоил грозненскому клубу 400 тысяч евро.

В минувшем сезоне Михалак провел 27 матчей за «Лехию» из Гданьска, в которых забил один мяч и отдал две голевые передачи.

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