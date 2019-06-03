Директор ФШ «Чертаново» Николай Ларин: Надеюсь, «Чертаново» сегодня забьет - Советский спорт
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03 июня 2019 17:01ФутболЗетилов Игорь

Директор ФШ «Чертаново» Николай Ларин: Надеюсь, «Чертаново» сегодня забьет

Директор ФШ «Чертаново» Николай Ларин - о матче против сборной России.

- Спали ваши ребята перед таким матчем? – вопрос директору Футбольной школы «Чертаново» Николаю Ларину перед матчем сборная России – «Чертаново».
- Допускаю, что кто-то нервничал и не спал. Но готовились мы без форсирования, как к обычной встрече. Надеюсь, после нее ребята поймут, над чем им нужно еще работать. Кстати, ради этого матча игроки и тренеры на неделю позже уйдут в отпуск.

- Забьет сегодня «Чертаново»?
- Надеюсь, что да.

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