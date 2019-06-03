Модрич в седьмой раз признан лучшим футболистом Хорватии

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич в седьмой раз за свою карьеру признан лучшим футболистом Хорватии.
Отмечается, что лучшим игроком в чемпионате страны стал нападающий загребского «Динамо» Дани Олмо, который также получил награду лучшего молодого футболиста.
Также сообщается, что его одноклубник – Доминик Ливакович получил приз лучшего вратаря.
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