Модрич в седьмой раз признан лучшим футболистом Хорватии

Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее Пидручного Юрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.

Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезона Международный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.

Втроем – в третий круг. Хачанов, Блинкова и Александрова вышли в 1/16 финала В пятый день Открытого чемпионата Франции на корты Парижа вышло четверо россиян. И трое добились побед.

Четыре русских девушки – в четвертом круге «Ролан Гарроса»! И ни одной россиянки Первая неделя Открытого чемпионата Франции принесла немало сенсаций.

Федор Смолов: Девушка в купальнике? Это лучше, чем на поле выбежит нетрезвый мужик Нападающий сборной России после тренировки поделился мнением о финале Лиги чемпионов, выходе болельщицы, которая выбежала на поле, а также о приезжее в сборную Николая Комличенко.

Карен Хачанов: В казино проверял, смогу ли вовремя остановиться Всего полтора часа потребовалось Карену Хачанову, чтобы сделать первый шаг к серебряному кубку чемпиона «Ролан Гарроса».

«Главное – захватить внимание болельщика». Прошел хоккейный семинар по маркетингу В Москве состоялся маркетинговый семинар участием представителей клубов КХЛ, МХЛ и ЖХЛ. Мероприятие прошло в офисе компании «Мегафон».

Как в UFC попытались (и не смогли) выжить без шоу, крови, оскорблений Правда ли, что спорт на взаимоуважении приносил лишь убытки?

Виктория Азаренко: Отец моего сына? Давайте не будем об этом Слепой жребий свел во втором круге чемпионата Франции две первых ракетки мира, бывшую и нынешнюю – Викторию Азаренко и Наоми Осаку.

Сергей Хандожко: Я достоин занимать место в UFC Россиянин Сергей Хандожко сделал вес и готов провести свой дебютный бой под баннером самой престижной ММА-организации мира - UFC.

Карен Хачанов: Взял Оливье, очень доволен Первая ракетка России Карен Хачанов продолжает побеждать на «Ролан Гарросе».

Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный Драчев Сегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону.

Резиновые дубинки, красный хор и полуобженка. Что окружало финал Лиги чемпионов В субботу в финале Лиги чемпионов-2019 «Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэи» 2:0 и в шестой раз завоевал почетный трофей. Корреспондент «Советского спорта» был на стадионе «Ванда Метрополитано» и все видел своими глазами.