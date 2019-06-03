Чалов забил пятый гол в ворота «Чертаново» - Советский спорт
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03 июня 2019 17:24ФутболГичунцев Артур

Чалов забил пятый гол в ворота «Чертаново»

Встреча проходит в Новогорске.

Форвард сборной России Федор Чалов поразил ворота «Чертаново» в рамках контрольного матча.

Отметим, что он забил с передачи полузащитника Резиуана Мирзова, который впервые вызван в национальную команду.

Ранее четыре мяча забили Артем Дзюба, Антон Миранчук, Александр Головин и Федор Смолов.

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