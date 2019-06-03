Лихтштайнер объявил об уходе из «Арсенала» - Советский спорт
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03 июня 2019 17:42ФутболГичунцев Артур

Лихтштайнер объявил об уходе из «Арсенала»

Швейцарец перебрался в команду летом 2018 года.

Защитник лондонского «Арсенала» Штефан Лихтштайнер сообщил об уходе из английского клуба. Соответствующее сообщение 35-летний игрок опубликовал в своем Instagram.

«Дорогие «канониры». Мы были близки к тому, чтобы сотворить историю, но быть близко… к сожалению, этого недостаточно. Я разочарован.

Мы хотели вернуть команду на высочайший уровень. Этот клуб достоин большего.

Хочу пожелать всего наилучшего своим товарищам по команде, тренеру и его помощникам, всем трудолюбивым сотрудникам и всем фанатам «Арсенала»!

Это большой опыт для меня, пусть и без счастливой концовки. Уверен, что команда добьется большего в следующем сезоне. Увидимся, Штефан», – написал защитник.

В минувшем сезоне игрок провел во всех турнирах 23 матча, забил один гол и отдал один голевой пас.

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