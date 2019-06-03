Сборная России разгромила «Чертаново» в контрольном матче Встреча прошла в Новогорске.

Футболисты сборной России нанесли поражение «Чертаново» в рамках товарищеского матча – 6:0.

В составе победителей по голу забили Артем Дзюба, Антон Миранчук, Александр Головин, Федор Смолов, Федор Чалов, а также Резиуан Мирзов.

Отметим, что хавбек тульского «Арсенала» также отдал голевой пас. Это был его первый поединок за национальную сборную.

8 июня подопечные Станислава Черчесова сыграют с командой Сан-Марино, а через три дня проведут встречу со сборной Кипра. Оба поединка пройдут в рамках квалификации Евро-2020.

Товарищеский матч

Россия – «Чертаново» 6:0 (3:0)

Голы: Дзюба, 7 (1:0), Ан. Миранчук, 26 (2:0), Головин, 42 (3:0), Смолов, 46 (4:0), Чалов, 61 (5:0), Мирзов, 77 (6:0).