Десять футболистов официально покинули «Енисей» В минувшем сезоне команда заняла последнее место в таблице РПЛ и вылетела в ФНЛ.

Пресс-служба «Енисея» сообщила об изменениях в составе.

Сегодня, 3 июня, красноярский клуб покинули десять футболистов, а именно: вратари Давид Юрченко и Юрий Нестеренко, защитник Дмитрий Ятченко, полузащитники Павел Комолов, Фегор Огуде, Бабакар Сарр, Дмитрий Торбинский, Арсен Хубулов, нападающие Михаил Костюков и Александр Кутьин.

При этом отмечается, что из аренды в «Енисей» возвращаются голкипер Михаил Филиппов и защитник Шамиль Гасанов.

«Сборы стартуют 15 июня, к этому времени стоит задача сформировать коллектив. У руководства клуба есть список потенциальных новичков. Для начала необходимо утвердить кандидатуру главного тренера. Мы ждем решение учредителей клуба», – говорится в сообщении «Енисея».

Добавим, что ранее команду покинул главный тренер Дмитрий Аленичев.