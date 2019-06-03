Камболов подарил сестре спорткар. Стоимость авто начинается от 4 млн рублей (видео) Об этом игрок сообщил в своем Instagram.

Хавбек казанского «Рубина» Руслан Камболов сделал подарок своей сестре в честь дня рождения.

Футболист приобрел автомобиль Porsche Macan, стоимость которого начинается от 63 тысяч долларов.

«Мадина, привет. Это тебе подарок от меня, езди на здоровье. Чтобы эта машина принесла тебе удачи, счастья.

Ты пока ещё не догадываешься, какой сюрприз тебя ждёт. Я тебя очень сильно люблю», – сказал футболист.

В минувшем сезоне 29-летний полузащитник провел 27 матчей в РПЛ и не отметился результативными действиями.