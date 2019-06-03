Колыванов покидает «Торпедо» - Советский спорт
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03 июня 2019 20:13ФутболКоноплев Александр

Колыванов покидает «Торпедо»

51-летний специалист больше не работает в московском клубе.

Московское «Торпедо» на своем официальном сайте объявило о расторжении контракта с главным тренером Игорем Колывановым. У специалиста истек срок контракта.

«Мы выражаем огромную благодарность Игорю Владимировичу за проделанную работу и существенный вклад в решение задачи на сезон – выход в ФНЛ – и желаем ему дальнейших успехов в тренерской карьере», – говорится в заявлении клуба.

Колыванов возглавил «Торпедо» в 2017 году. При нем клуб выиграл 23 матча из 30 в сезоне-2018/19.

По данным СМИ, новым главным тренером черно-белых будет Сергей Игнашевич.

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