Колыванов покидает «Торпедо»

Московское «Торпедо» на своем официальном сайте объявило о расторжении контракта с главным тренером Игорем Колывановым. У специалиста истек срок контракта.
«Мы выражаем огромную благодарность Игорю Владимировичу за проделанную работу и существенный вклад в решение задачи на сезон – выход в ФНЛ – и желаем ему дальнейших успехов в тренерской карьере», – говорится в заявлении клуба.
Колыванов возглавил «Торпедо» в 2017 году. При нем клуб выиграл 23 матча из 30 в сезоне-2018/19.
По данным СМИ, новым главным тренером черно-белых будет Сергей Игнашевич.
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