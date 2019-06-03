«Барселона» будет играть в клетчатой форме

«Барселона» представила новую форму на сезоне-2019/2020. Все каталонские команды, как женские, так и мужские, как в баскетболе, так и в гандболе, будут играть в форме в синюю и гранатовую клетку.
С 1899 года «Барселона» играла в форме с вертикальными полосками. В сезоне-2005/06 клуб играл в форме с горизонтальными полосками.
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