«Барселона» будет играть в клетчатой форме - Советский спорт
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03 июня 2019 20:29ФутболКоноплев Александр

«Барселона» будет играть в клетчатой форме

Очередная революция.

«Барселона» представила новую форму на сезоне-2019/2020. Все каталонские команды, как женские, так и мужские, как в баскетболе, так и в гандболе, будут играть в форме в синюю и гранатовую клетку.

С 1899 года «Барселона» играла в форме с вертикальными полосками. В сезоне-2005/06 клуб играл в форме с горизонтальными полосками.

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