«Барселона» будет играть в клетчатой форме Очередная революция.

«Барселона» представила новую форму на сезоне-2019/2020. Все каталонские команды, как женские, так и мужские, как в баскетболе, так и в гандболе, будут играть в форме в синюю и гранатовую клетку.

С 1899 года «Барселона» играла в форме с вертикальными полосками. В сезоне-2005/06 клуб играл в форме с горизонтальными полосками.