«Барселона» будет играть в клетчатой форме

«Барселона» представила новую форму на сезоне-2019/2020. Все каталонские команды, как женские, так и мужские, как в баскетболе, так и в гандболе, будут играть в форме в синюю и гранатовую клетку.

С 1899 года «Барселона» играла в форме с вертикальными полосками. В сезоне-2005/06 клуб играл в форме с горизонтальными полосками.

👕 Our new kit for the 2019/2020 season



💙❤ Talent takes different shapes pic.twitter.com/lhgAH8YX0F