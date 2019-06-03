Эмери посетил церемонию прощания с Рейесом (фото)

Главный тренер лондонского «Арсенала» Унаи Эмери не оставил без внимания похороны бывшего полузащитника «Севильи» Хосе Антонио Рейеса.
Сегодня, 3 июня, на домашней арене красно-белых – «Рамон Санчес Писхуан» – состоялась церемония прощания.
Эмери, работавший с игроком в испанском клубе, приехал проститься с игроком, который погиб в возрасте 35-ти лет.
Ранее сообщалось, что причиной аварии могло стать превышение скорости. По слухам, Рейес разогнал свой Mercedes до 250 км/ч, после чего у автомобиля лопнула шина. Вместе с футболистом погиб его кузен. Еще один человек находится в больнице.
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