Александр Маньяков: Интерес к Аленичеву есть, он готов к работе за границей - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1ПМЭФ-2019...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
03 июня 2019 21:15ФутболКоноплев Александр

Александр Маньяков: Интерес к Аленичеву есть, он готов к работе за границей

Из этого поколения за границей работали Слуцкий и Карпин.

Победитель Кубка УЕФА и Лиги чемпионов Дмитрий Аленичев готов к работе в зарубежном клубе, заявил его агент Александр Маньяков.

Будучи игроком, Аленичев выступал в Италии и Португалии.

– Аленичев улетел отдыхать, после отпуска он вернется со свежими силами, после чего будем строить планы на будущее. Интерес к тренеру есть, но без какой-либо конкретики. Аленичев готов к работе за границей, но все будет зависеть от проекта: что за команда, какие цели ставит и так далее. Такого, чтобы лишь бы работать, точно не будет, – сказал Маньяков в интервью «РИА Новости».

Ранее Аленичев работал в юношеской сборной России, тульском «Арсенале», «Спартаке» и «Енисее».

31/05 17:00Теннис
Анна Блинкова: Французы восприняли мой жест как неслыханную наглость20-летняя россиянка – о турнире «Ролан Гаррос», в котором она дошла до третьего круга, где сыграет с американкой Мэдисон Кис.
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
02/06 18:15Теннис
«Яжемать» не может ждать? Новый скандал с Сереной УильямсНе успела Серена Уильямс покинуть Париж после поражения в третьем круге от Софии Кенин, как снова стала участницей скандала.
03/06 08:00Футбол
«Неймара развели на изнасилование? Скоро то же самое будет в России!»Мы спроецировали разгоревшийся вокруг бразильской звезды «ПСЖ» Неймара секс-скандал на российскую действительность.
02/06 10:45Бокс
Более сенсационным было только поражение Тайсона. Что случилось в Нью-ЙоркеОбладатель трех поясов чемпиона мира в тяжелом весе британец Энтони Джошуа потерпел поражение от американца Энди Руиса.
30/05 07:45Хоккей
Тарасенко творит что-то невероятное! «Бостон» не сдержал россиянина и проигралВладимир Тарасенко вновь забил и помог «Сент-Луису» сравнять счет в финальной серии.
02/06 17:00Теннис
Четыре русских девушки – в четвертом круге «Ролан Гарроса»! И ни одной россиянкиПервая неделя Открытого чемпионата Франции принесла немало сенсаций.
30/05 22:00Теннис
Втроем – в третий круг. Хачанов, Блинкова и Александрова вышли в 1/16 финалаВ пятый день Открытого чемпионата Франции на корты Парижа вышло четверо россиян. И трое добились побед.
29/05 22:15Теннис
Мужчины тряхнули кудрями: на «Ролан Гарросе» царствует молодежьОткрытый чемпионат Франции оставляет неизгладимое впечатление.
14/04 16:00Фигурное катание
Этой сборной нужен вратарь. Уроки командного ЧМ в ФукуокеРазбираемся: почему Россия опять не смогла выиграть золото командного чемпионата мира и какие выводы из этого поражения нужно сделать на будущее?
03/06 18:15ММА
Как Хандожко дебютировал в UFC, а Смит задушил Густафссона. Хайлайты турнира в Швеции1 июня в Стокгольме (Швеция) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 153.
29/05 16:45Хоккей
Забудьте об НХЛ! Без игроков КХЛ не было бы сборной РоссииНа чемпионате мира 2019 года Континентальную хоккейную лигу представляли 12 игроков. Именно они создали костяк сборной России в Словакии.
02/06 12:45Бокс
Геннадий Машьянов: Это закат карьеры Джошуа. Он – искусственно раздутая фигураИзвестный российский тренер Геннадий Машьянов назвал «раздутой» фигуру британского экс-чемпиона мира Энтони Джошуа, и заявил, что победа Энди Руиса не является сенсацией.
24/05 13:00ММА
5:0 и чумовой нокаут! Россияне триумфально стартовали во втором сезоне PFL (видео)В ночь на пятницу в Юниондэйле (США) прошел второй этап регулярного сезона чемпионата PFL – американской лиги смешанных единоборств, которая заметно отличается от других промоушенов.
18/04 09:07Фигурное катание
Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила быНа финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года?
21/03 12:00Биатлон
Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный ДрачевСегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону.
31/05 18:00Бокс
Дмитрий Пирог: Боксер - политик? А в чем проблема?Бывший чемпион мира в среднем весе по версии WBO Дмитрий Пирог стал гостем «Советского спорта».
07/05 13:00Биатлон
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.
28/05 21:30Теннис
Парад первых ракеток. Хачанов и Касаткина уверенно пробились во второй кругОбе первые ракетки России – у мужчин и у женщин – с победы стартовали на «Ролан Гарросе».
03/06 18:57Футбол
Станислав Черчесов: Пока не знаем, что с Газинским, надеемся, его травма не серьезнаяГлавный тренер сборной России Станислав Черчесов после контрольного матча с «Чертаново», который сегодня прошел в Новогосрке, подвел его итоги.
29/05 20:15Теннис
У Победы имя – Ника! Вероника Кудерметова вышла в третий круг «Ролан Гарроса»В основную сетку Открытого чемпионата Франции попали 15 россиян. Во второй круг пробилось шестеро. В среду на корты «Ролан Гарроса» вышли две наших теннисистки. И в следующий раунд попала лишь одна.
01/06 09:09ММА
Дебют Хандожко в UFC и битва Ян — Ривера в Чикаго. Главные бои июня в ММАРоссиянин Сергей Хандожко дебютирует в UFC, Петр Ян проведет очередной поединок на пути к титульному поединку, а Валентина Шевченко будет защищать пояс в схватке против Джессики Ай. «Советский спорт» рассказывает о самых интересных поединках июня в смешанных единоборствах.
03/06 22:55Теннис
Вошел в восьмерку. И в десятку! Хачанов – в четвертьфинале «Ролан Гарроса»Победив Хуана-Мартина Дель-Потро, Карен Хачанов впервые в карьере пробился в четвертьфинал турнира «Большого шлема». И гарантировал себе место в топ-10 рейтинга по итогам «Ролан Гарроса»!
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
03/06 12:00Хоккей
Люди, зачем вы убиваете хоккей?Полемические заметки обозревателя «Советского спорта».
30/05 20:00Хоккей
«Ак Барс» и «Магнитка» усилились россиянами из НХЛ. Кто вернулся из Америки в КХЛИгорь Ожиганов и Егор Яковлев переехали в Россию, а «Сибирь» подписала бывшего вратаря «Витязя».
03/06 16:30Футбол
Николай Ларин: Игроки «Чертаново» на фоне сборной России увидят, чего им не хватаетДиректор «Чертаново» Николай Ларин в эксклюзивном интервью «Советскому спорту» рассказал о том, почему его команда откликнулась на приглашение провести товарищеский матч со сборной России.
03/06 19:41Футбол
Дмитрий Баринов: Сейчас у меня не лучшие физические кондицииПосле товарищеского матча с «Чертаново», который сборная России провела в рамках подготовки к матчам отборочного раунда к Евро-2020 с Сан-Марино и Кипром, его итоги подвели полузащитники сборной России Дмитрий Баринов и Резиуан Мирзов.
03/06 18:21Хоккей
«Магнитка» разорвала рынок, а «Локомотив» поменял легионеров. Топ-трансферов КХЛПереходы Ландера, Локтионова и Да Косты – лучшие трансферы первого месяца межсезонья КХЛ.
Новости
22:55 Теннис Хачанов – первый россиянин в четвертьфинале «Ролан Гаррос» с 2010 года
22:38 Хоккей Налимов может перейти в «Чикаго»
22:18 Футбол «Первый канал» покажет матч Россия – Кипр
21:50 Футбол Газинский покинет сборную России из-за травмы
21:36 Футбол «Краснодар» потратил на развитие молодежного футбола 758 млн рублей
21:32 Футбол Виталий Здоровецкий: Я получил бесплатную рекламу в финале Лиги чемпионов
21:24 Футбол Кинси Волански: Мой инстаграм либо хакнули, либо деактивировали
21:18 Футбол Кинси Волански: Мы думали бежать вдвоем, но побежала только я
21:18 Руис: Если бы судья продолжил бой с Джошуа, я бы закончил его более драматично
21:15 Футбол Александр Маньяков: Интерес к Аленичеву есть, он готов к работе за границей
21:05 Футбол «Уфа» объявила об уходе Салатича
20:57 Футбол Юрченко и Торбинский покинули «Енисей»
20:55 Футбол Эмери посетил церемонию прощания с Рейесом (фото)
20:49 Теннис Анисимова обыграла Большову-Задойнову и встретится с Халеп
20:33 Футбол Адиев написал прощальное письмо после ухода из «Анжи»
20:29 Футбол «Барселона» будет играть в клетчатой форме
20:17 Футбол «Зенит» пытался пригласить защитника «Атлетико Минейро», но получил отказ
20:13 Футбол Колыванов покидает «Торпедо»
20:10 Теннис Зверев вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос», где сыграет против Джоковича
19:52 Футбол Камболов подарил сестре спорткар. Стоимость авто начинается от 4 млн рублей (видео)
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика