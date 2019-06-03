Александр Маньяков: Интерес к Аленичеву есть, он готов к работе за границей

Победитель Кубка УЕФА и Лиги чемпионов Дмитрий Аленичев готов к работе в зарубежном клубе, заявил его агент Александр Маньяков.
Будучи игроком, Аленичев выступал в Италии и Португалии.
– Аленичев улетел отдыхать, после отпуска он вернется со свежими силами, после чего будем строить планы на будущее. Интерес к тренеру есть, но без какой-либо конкретики. Аленичев готов к работе за границей, но все будет зависеть от проекта: что за команда, какие цели ставит и так далее. Такого, чтобы лишь бы работать, точно не будет, – сказал Маньяков в интервью «РИА Новости».
Ранее Аленичев работал в юношеской сборной России, тульском «Арсенале», «Спартаке» и «Енисее».
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