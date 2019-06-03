Кинси Волански: Мы думали бежать вдвоем, но побежала только я

– Виталию (бойфренд Кинси -- Прим. ред.) пришлось уговаривать меня, но недолго, - рассказала Кинси в телефонном разговоре. - Я такая же сумасшедшая, как и он. Страшновато было, конечно, но, как только он написал мне: «Давай, беги сейчас», я побежала.
– Раньше Виталий выбегал сам, да и сейчас, судя по инстаграму, был на стадионе – почему же именно вы оказались на поле?
– Разве красивая девушка не привлечет больше внимания? Мы, кстати, думали выбежать вдвоем, но в итоге решили, что побегу только я.
– Может, в следующий раз?
– Нет-нет. С такими забегами мы завязали.
– Стойте. Организуйте, пожалуйста, последний в России! Нашему футболу не хватает ярких событий.
– Да ладно? Тогда надо вам помочь... Я, кстати, еще ни разу не была в России.
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