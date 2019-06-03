«Краснодар» потратил на развитие молодежного футбола 758 млн рублей Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Руководство «Краснодара» уделяет особое внимание развитию своих воспитанников.

В 2018 году «быки» потратили на развитие молодежного футбола 758 миллионов 636 тысяч рублей. Агентские услуги составили 65 миллионов 973 тысячи рублей.

В этом направлении лидером стал московский «Спартак». В прошлом году красно-белые потратили на оплату агентских услуг 688 миллионов 728 тысяч рублей. Еще 206 миллионов 987 тысяч рублей «Спартак» направил на развитие молодежного футбола (в том числе персональные расходы на сотрудников, полностью занятых деятельностью по развитию молодежного футбола)

Отмечается, что «Зенит» потратил на агентские услуги 215 миллионов 20 тысяч рублей, а на развитие молодежного футбола – 493 миллиона 644 тысячи рублей.

Расходы московского «Локомотива» на агентские услуги составили 60 миллионов 760 тысяч 350 рублей, на молодежный футбол – 215 миллионов 96 тысяч 940 рублей. Столичное «Динамо» потратило на агентские услуги 86 миллионов 744 тысячи рублей, а на молодежный футбол – 135 миллионов 60 тысяч рублей.

Московский ЦСКА на агентские услуги израсходовал 53 миллиона 557 тысяч рублей, на молодежный футбол – 273 миллиона 943 тысячи рублей.

Добавим, что меньше всех на молодежный футбол потратил тульский «Арсенал» – 20 миллионов 380 тысяч.