«Первый канал» покажет матч Россия – Кипр

Матч отборочного турнира Евро-2020 между Россией и Кипром покажет «Первый канал», передает ТАСС.
Матч пройдет в Нижнем Новгороде 11 июня. Начало встречи в 21.45 мск.
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