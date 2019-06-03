«Первый канал» покажет матч Россия – Кипр - Советский спорт
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Матч-центр: вчера сегодня завтра
03 июня 2019 22:18ФутболКоноплев Александр

«Первый канал» покажет матч Россия – Кипр

Матч сборной увидят все.

Матч отборочного турнира Евро-2020 между Россией и Кипром покажет «Первый канал», передает ТАСС.

Матч пройдет в Нижнем Новгороде 11 июня. Начало встречи в 21.45 мск.

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