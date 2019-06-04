Источник: «Динамо» не пролит контракт с Холменом - Советский спорт
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04 июня 2019 01:25ФутболКоноплев Александр

Источник: «Динамо» не пролит контракт с Холменом

Швед может оказаться в Греции.

Шведский защитник Себастьян Холмен может покинуть «Динамо», утверждает Sport24. У футболиста истекает контракт, а руководство клуба не собирается его продлевать.

Вероятно, скандинав перейдет в греческий АЕК.

Хольмен перешел в «Динамо» в 2016 году. На его счету один гол и один голевой пас в 92 матчах за клуб.

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