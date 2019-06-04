Источник: «Динамо» не пролит контракт с Холменом

Шведский защитник Себастьян Холмен может покинуть «Динамо», утверждает Sport24. У футболиста истекает контракт, а руководство клуба не собирается его продлевать.
Вероятно, скандинав перейдет в греческий АЕК.
Хольмен перешел в «Динамо» в 2016 году. На его счету один гол и один голевой пас в 92 матчах за клуб.
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