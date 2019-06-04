«Рубин» может подписать бывшего игрока

«Рубин» готов вернуть нападающего Мераби Уридии. 26-летний уроженец Грузии числился в казанском клубе с 2011 по 2016 год, но не сыграл ни одного матча.
В нынешнем сезоне на счету форварда 10 голов и сделал четыре голевых паса в 27 матчах.
Также Уридия выступал за «Волгу», «Шукуру» и «Торпедо».
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