«Рубин» может подписать бывшего игрока - Советский спорт
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04 июня 2019 01:48ФутболКоноплев Александр

«Рубин» может подписать бывшего игрока

«Рубин» начал трансферную кампанию.

«Рубин» готов вернуть нападающего Мераби Уридии. 26-летний уроженец Грузии числился в казанском клубе с 2011 по 2016 год, но не сыграл ни одного матча.

В нынешнем сезоне на счету форварда 10 голов и сделал четыре голевых паса в 27 матчах.

Также Уридия выступал за «Волгу», «Шукуру» и «Торпедо».

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