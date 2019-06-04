«Барселона» отказывается продавать Семеду в «Атлетико» Португалец может войти в сделку по Гризманну.

«Атлетико» интересуется защитником «Барселоны» Нелсоном Семеду, однако каталонцы не намерены продавать португальца, сообщает Goal.com.

Приобретение защитника является одной из целью «Атлетико» в межсезонье в связи с уходом из клуба Диего Година, Люки Эрнандеса и Хуанфрана. Главный тренер команды Диего Симеоне одобрил кандидатуру Семеду, однако «Барселона» отказывается продавать 25-летнего игрока, роль которого в завершившемся сезоне заметно возросла. Семеду провел во всех турнирах 46 матчей, забил один гол и сделал три результативные передачи.

При этом не исключено, что правый защитник станет частью сделки по переходу из «Атлетико» в «Барселону» форварда Антуана Гризманна. В этом случае чемпионы Испании могут снизить сумму трансфера за француза.