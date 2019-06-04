«Барселона» отказывается продавать Семеду в «Атлетико» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1ПМЭФ-2019...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
04 июня 2019 09:39ФутболЛипкин Антон

«Барселона» отказывается продавать Семеду в «Атлетико»

Португалец может войти в сделку по Гризманну.

«Атлетико» интересуется защитником «Барселоны» Нелсоном Семеду, однако каталонцы не намерены продавать португальца, сообщает Goal.com.

Приобретение защитника является одной из целью «Атлетико» в межсезонье в связи с уходом из клуба Диего Година, Люки Эрнандеса и Хуанфрана. Главный тренер команды Диего Симеоне одобрил кандидатуру Семеду, однако «Барселона» отказывается продавать 25-летнего игрока, роль которого в завершившемся сезоне заметно возросла. Семеду провел во всех турнирах 46 матчей, забил один гол и сделал три результативные передачи.

При этом не исключено, что правый защитник станет частью сделки по переходу из «Атлетико» в «Барселону» форварда Антуана Гризманна. В этом случае чемпионы Испании могут снизить сумму трансфера за француза.

28/05 13:30ММА
Как в UFC попытались (и не смогли) выжить без шоу, крови, оскорбленийПравда ли, что спорт на взаимоуважении приносил лишь убытки?
11/05 17:00Фигурное катание
Загитова и Медведева – лишь спусковой крючок. Россия и без них заболела бы «фигуркой»Пытаемся разобраться: с чем связан резкий скачок популярности фигурного катания в нашей стране.
27/05 17:00Фигурное катание
ISU меняет шкалу оценок, Тарасова и Морозов едут в США. Обзор событий межсезоньяПервые соревнования нового сезона будут только в августе. Но и сейчас в фигурном катании – как в российском, так и в мировом – происходит много интересного.
29/05 22:15Теннис
Мужчины тряхнули кудрями: на «Ролан Гарросе» царствует молодежьОткрытый чемпионат Франции оставляет неизгладимое впечатление.
01/06 09:09ММА
Дебют Хандожко в UFC и битва Ян — Ривера в Чикаго. Главные бои июня в ММАРоссиянин Сергей Хандожко дебютирует в UFC, Петр Ян проведет очередной поединок на пути к титульному поединку, а Валентина Шевченко будет защищать пояс в схватке против Джессики Ай. «Советский спорт» рассказывает о самых интересных поединках июня в смешанных единоборствах.
03/06 12:00Хоккей
Люди, зачем вы убиваете хоккей?Полемические заметки обозревателя «Советского спорта».
02/06 07:00Хоккей
«Сент-Луис» получил семь шайб. «Бостон» был безжалостен в большинстве«Мишки» на одну победу ближе к Кубку Стэнли.
30/05 21:45Теннис
Виктория Азаренко: Отец моего сына? Давайте не будем об этомСлепой жребий свел во втором круге чемпионата Франции две первых ракетки мира, бывшую и нынешнюю – Викторию Азаренко и Наоми Осаку.
03/06 08:00Футбол
«Неймара развели на изнасилование? Скоро то же самое будет в России!»Мы спроецировали разгоревшийся вокруг бразильской звезды «ПСЖ» Неймара секс-скандал на российскую действительность.
03/06 19:41Футбол
Дмитрий Баринов: Сейчас у меня не лучшие физические кондицииПосле товарищеского матча с «Чертаново», который сборная России провела в рамках подготовки к матчам отборочного раунда к Евро-2020 с Сан-Марино и Кипром, его итоги подвели полузащитники сборной России Дмитрий Баринов и Резиуан Мирзов.
02/05 20:40Фигурное катание
«Овечкин мог бы стать великим фигуристом»Российская танцевальная пара Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски отправилась за океан к знаменитому Кристоферу Дину ставить новую программу. А накануне отъезда фигуристы с необычными для русского уха именами и фамилиями дали большое интервью «Советскому спорту».
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
01/06 14:03ММА
Сергей Хандожко: Я достоин занимать место в UFCРоссиянин Сергей Хандожко сделал вес и готов провести свой дебютный бой под баннером самой престижной ММА-организации мира - UFC.
04/06 07:42Бокс
Сергей Кузьмин: Победа Руиса над Джошуа не случайнаРоссийский тяжеловес Сергей Кузьмин поделился впечатлениями от поединка Энтони Джошуа и Энди Руиса, а также не выразил особого интереса к бою Геннадия Головкина со Стивом Роллсом.
30/05 21:00Хоккей
Третьяк вручил медаль Третьяку. Как чествовали ЦСКАНа «ЦСКА Арене» в «Парке легенд» состоялся вечер в честь обладателя Кубка Гагарина, 24-кратного чемпиона страны ЦСКА.
04/06 08:01Хоккей
«Бостон» вновь не сдержал Тарасенко. «Сент-Луис» сравнял счет в серииИнтрига в финале Кубка Стэнли закрутилась до предела.
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
03/06 18:09Футбол
Теннисная «баранка» перед Сан-Марино и Кипром. Сборная России разгромила «Чертаново»Сборная России в рамках подготовки к отборочным матчам чемпионата Европы-2020 переиграла клаб ФНЛ «Чертаново» (6:0).
04/06 09:22Хоккей
Сомбреро вместо шлема – как отдыхают хоккеисты!Штурм Алтая, победа над тещей и никакого льда! Обзор соцсетей.
03/06 20:14Футбол
Игорь Осинькин: Матч со сборной России наши ребята будут вспоминать всю жизньПосле контрольного матча сборной России с «Чертаново» своими впечатлениями поделились главный тренер «Чертаново» Игорь Осинькин, полузащитник команды Максим Витюгов, а также нападающий Владислав Сарвели.
28/05 21:30Теннис
Парад первых ракеток. Хачанов и Касаткина уверенно пробились во второй кругОбе первые ракетки России – у мужчин и у женщин – с победы стартовали на «Ролан Гарросе».
31/05 18:00Бокс
Дмитрий Пирог: Боксер - политик? А в чем проблема?Бывший чемпион мира в среднем весе по версии WBO Дмитрий Пирог стал гостем «Советского спорта».
03/06 14:00Футбол
Сборная готовится к Евро, чем обидели Мхитаряна и все итоги РПЛ. Анонс свежего «ССФ»Во вторник, 4 июня появится в продаже свежий номер еженедельника «Советский спорт – Футбол». Представляем его основные материалы.
03/06 13:45Бокс
Сергей Ковалев: Цель – стать абсолютным чемпионом мираЧемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе рассказал о своей подготовке к поединку против британца Энтони Ярда, который должен пройти в Челябинске.
03/06 18:15ММА
Как Хандожко дебютировал в UFC, а Смит задушил Густафссона. Хайлайты турнира в Швеции1 июня в Стокгольме (Швеция) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 153.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
03/06 18:21Хоккей
«Магнитка» разорвала рынок, а «Локомотив» поменял легионеров. Топ-трансферов КХЛПереходы Ландера, Локтионова и Да Косты – лучшие трансферы первого месяца межсезонья КХЛ.
20/04 19:30Фигурное катание
«На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ МедведевойДвукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не может исполнять прыжки, но по-прежнему способна эпатировать публику.
29/04 15:27Фигурное катание
Загитова, Медведева, Туктамышева и все-все-все. Откуда взялась эта толпа?Почему наибольших успехов Россия теперь добивается в женском одиночном катании, где у нас невиданное изобилие прекрасных фигуристок?
02/06 18:15Теннис
«Яжемать» не может ждать? Новый скандал с Сереной УильямсНе успела Серена Уильямс покинуть Париж после поражения в третьем круге от Софии Кенин, как снова стала участницей скандала.
Новости
09:54 Футбол Бразильская конфедерация футбола отложила показания Неймара по делу об изнасиловании
09:39 Футбол «Барселона» отказывается продавать Семеду в «Атлетико»
07:41 Бокс Сергей Кузьмин: Неоднократно встречался с боксерами уровня Руиса даже на чемпионатах
07:39 Бокс Сергей Кузьмин: С первых раундов Джошуа не может подобрать ключики к Руису
07:36 Футбол «Реал» сохранил лидерство в клубном рейтинге УЕФА, «Зенит» – 19-й, «Спартак» – 89-й
07:20 Теннис Карен Хачанов: Ради таких моментов я и работаю
06:11 Хоккей Гол Тарасенко помог «Сент-Луису» во второй раз сравнять счет в финале с «Бостоном»
01:48 Футбол «Рубин» может подписать бывшего игрока
01:33 Футбол К Неймару приехала полиция
01:25 Футбол Источник: «Динамо» не продлит контракт с Холменом
01:08 Футбол Не исключено возвращение Погба в «Ювентус»
00:44 Теннис Шарапова может сыграть на турнире в Мальорке
00:36 Футбол Платини назвал Мбаппе наследником Роналду и Месси
00:22 Футбол Игнатьев раскритиковал «Торпедо» за увольнение Колыванова
00:02 Пляжный футбол «Кристалл», «Спартак» и «Дельта» – участники плей-офф КЕЧ
23:56 Баскетбол Клубы НБА могут отказаться от слова «владелец»
22:55 Теннис Хачанов – первый россиянин в четвертьфинале «Ролан Гаррос» с 2010 года
22:38 Хоккей Налимов может перейти в «Чикаго»
22:18 Футбол «Первый канал» покажет матч Россия – Кипр
21:50 Футбол Газинский покинет сборную России из-за травмы
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика