«Манчестер Сити» расстанется с Сане не менее чем за 100 млн евро

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, «Манчестер Сити» отклонил предложение «Баварии» по переходу Сане в размере 80 миллионов евро.
«Горожане» намерены получить от продажи 23-летнего немца не менее 100 миллионов евро. «Бавария» пока раздумывает над предложением.
В минувшем сезоне Сане провел 47 матчей за «горожан» во всех турнирах, забил 16 голов и сделал 18 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до 2021 года.
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