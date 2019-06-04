«Манчестер Сити» расстанется с Сане не менее чем за 100 млн евро Полузащитник «Манчестер Сити» Лерой Сане может покинуть клуб.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, «Манчестер Сити» отклонил предложение «Баварии» по переходу Сане в размере 80 миллионов евро.

«Горожане» намерены получить от продажи 23-летнего немца не менее 100 миллионов евро. «Бавария» пока раздумывает над предложением.

В минувшем сезоне Сане провел 47 матчей за «горожан» во всех турнирах, забил 16 голов и сделал 18 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до 2021 года.