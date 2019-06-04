Черышев продолжит тренировать «Нижний Новгород» в следующем сезоне - Советский спорт
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04 июня 2019 11:49ФутболСметанникова Дарья

Черышев продолжит тренировать «Нижний Новгород» в следующем сезоне

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал о будущем главного тренера «Нижнего Новгорода» Дмитрий Черышева.

«Нижний Новгород» по итогам стыковых матчах с «Крыльями Советов» (2:3) не смог пробиться в российскую премьер-лигу в следующем сезоне.

«Дмитрий Черышев остается в команде, у нас общие планы по развитию нижегородского футбола. В ближайшее время будем детально обсуждать подготовку к новому сезону», - цитирует Никитина «Р-Спорт».

Губернатор также заявил, что перед «Нижним Новгород» поставлена цель выйти в премьер-лигу по итогам следующего сезона.

Дмитрий Черышев тренирует команду с июля 2018 года.

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