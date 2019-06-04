Сергей Иванов: ЦСКА без Лиги чемпионов? Гинер выкручивался и не из таких положений ЦСКА впервые за семь лет не попал в Лигу чемпионов.

Специальный представитель президента России Сергей Иванов высказался о том, как скажется на ЦСКА непопадание в Лигу чемпионов.

«Евгений Леннорович Гинер выкручивался и не из таких положений, – приводят «Известия» слова Иванова. – Выкрутится и сейчас – я в этом нисколько не сомневаюсь.

Он очень талантливый менеджер. Уверен, молодежь ЦСКА будет прибавлять. И очень надеюсь, что в ближайшем будущем армейцы вернутся в Лигу чемпионов».

Напомним, ЦСКА завершил сезон на четвертом месте в премьер-лиге и впервые за семь лет остался без Лиги чемпионов, только участие в групповом этапе которой приносит клубу 15,25 миллиона евро. В следующем сезоне ЦСКА сыграет в групповом этапе Лиги Европы.