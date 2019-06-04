Бекхэм предложил Луису Суаресу стать игроком «Интер Майами»

Как сообщает El Mundo Deportivo, Дэвид Бекхэм предложил нападающему «Барселоны» Луису Суаресу стать игроком «Интер Майами». 44-летний англичанин рассчитывает подписать с уругвайским форвардом контракт на четыре года.
Отмечается, что Суарес обдумывает предложение Бекхэма. Контракт 32-летнего форварда с «Барселоной» рассчитан до 30 июня 2021 года.
В минувшем сезоне Суарес провел за «Барселону» 49 матчей, в которых забил 25 мячей и сделал 13 голевых передач.
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