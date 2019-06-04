Бекхэм предложил Луису Суаресу стать игроком «Интер Майами» - Советский спорт
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04 июня 2019 12:12ФутболСметанникова Дарья

Бекхэм предложил Луису Суаресу стать игроком «Интер Майами»

Бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм является владельцем клуба MLS «Интер Майами».

Как сообщает El Mundo Deportivo, Дэвид Бекхэм предложил нападающему «Барселоны» Луису Суаресу стать игроком «Интер Майами». 44-летний англичанин рассчитывает подписать с уругвайским форвардом контракт на четыре года.

Отмечается, что Суарес обдумывает предложение Бекхэма. Контракт 32-летнего форварда с «Барселоной» рассчитан до 30 июня 2021 года.

В минувшем сезоне Суарес провел за «Барселону» 49 матчей, в которых забил 25 мячей и сделал 13 голевых передач.

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