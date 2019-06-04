«Севилья» объявила о назначении Лопетеги - Советский спорт
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04 июня 2019 12:33ФутболЛипкин Антон

«Севилья» объявила о назначении Лопетеги

Контракт рассчитан на три года.

Новым главным тренером «Севильи» стал Хулен Лопетеги, сообщает официальный сайт клуба. 52-летний испанец подписал с красно-белыми контракт на три года.

Во вторник Лопетеги прибудет в город, а завтра состоится его презентация как главного тренера «Севильи».

Напомним, предыдущим местом работы Лопетеги был «Реал», в котором он проработал с июля по октябрь прошлого года. До этого в его карьере были «Райо Вальекано», «Реал Кастилья», юношеская и молодежная сборная Испании, «Порту» и сборная Испании.

Лопетеги был уволен из национальной команды перед стартом чемпионата мира 2018 года в России из-за того, что не предупредил руководство федерации о переговорах с «Реалом».

Добавим, что прошлый сезон «Севилья» завершила на шестом месте в примере. В концовке чемпионата командой руководил Хоакин Капаррос.

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