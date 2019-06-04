Головин отреагировал на слухи о предложениях от «Интера» и «Милана» - Советский спорт
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04 июня 2019 13:10ФутболСметанникова Дарья

Головин отреагировал на слухи о предложениях от «Интера» и «Милана»

На данный момент российский полузащитник выступает в «Монако».

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин прокомментировал информацию об интересах со стороны «Интера» и «Милана».

«Есть ли у меня предложения от «Интера» и «Милана»? Не знаю, вам виднее, вы же в интернете все это вычитываете», - цитирует Головина «Реальное время».

23-летний футболист также подвел итоги сезона для «Монако», которое заняло 17-е место по итогам сезона-2018/19.

«В начале сезона было непросто, но спустя почти год я чувствую себя в «Монако» намного увереннее. Надеюсь, следующий сезон получится для нас лучше», - отметил Головин.

В минувшем сезоне Головин провел 35 матчей за «Монако», в которых забил четыре мяча и отдал четыре голевые передачи.

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