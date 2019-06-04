Китай примет Кубок Азии в 2023 году Другие страны отозвали свои заявки.

Кубок Азии в 2023 году пройдет в Китае, сообщает официальный сайт Азиатской футбольной конфедерации (AFC). Такое решение было принято на внеочередном конгрессе организации в Париже.

Китай во второй раз примет турнир. Впервые Кубок Азии прошел в стране в 2004 году, когда хозяева дошли до финала, где проиграли Японии.

Отметим, что в прошлом месяце заявку о проведении турнира отозвала Южная Корея. Ранее от идеи принять Кубок Азии отказались в Таиланде и Индонезии.

Напомним, Кубок Азии проходит раз в четыре года. В январе этого года сборная Катара впервые в своей истории стала сильнейшей на континенте, победив на турнире в ОАЭ.