Китай примет Кубок Азии в 2023 году - Советский спорт
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04 июня 2019 13:31ФутболЛипкин Антон

Китай примет Кубок Азии в 2023 году

Другие страны отозвали свои заявки.

Кубок Азии в 2023 году пройдет в Китае, сообщает официальный сайт Азиатской футбольной конфедерации (AFC). Такое решение было принято на внеочередном конгрессе организации в Париже.

Китай во второй раз примет турнир. Впервые Кубок Азии прошел в стране в 2004 году, когда хозяева дошли до финала, где проиграли Японии.

Отметим, что в прошлом месяце заявку о проведении турнира отозвала Южная Корея. Ранее от идеи принять Кубок Азии отказались в Таиланде и Индонезии.

Напомним, Кубок Азии проходит раз в четыре года. В январе этого года сборная Катара впервые в своей истории стала сильнейшей на континенте, победив на турнире в ОАЭ.

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