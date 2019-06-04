Болельщики «Спартака» признали Фернандо лучшим игроком в мае - Советский спорт
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04 июня 2019 14:18ФутболСметанникова Дарья

Болельщики «Спартака» признали Фернандо лучшим игроком в мае

«Спартак» по итогам чемпионата России сезона-2018/19 занял пятое место в турнирной таблице.

«Спартак» на своем официальном сайте подвел итоги голосования за лучшего футболиста в мае.

Полузащитник Фернандо признан самым лучшим игроком в мае. За бразильца проголосовал 41% всех болельщиков московской команды.

В прошлом месяце Фернандо принял участие в трех матчах «Спартака», и во всех трех команда одержала победу. В матче с «Уралом» 27-летний бразилец стал автором победного гола.

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