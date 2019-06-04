«Локомотив» проявляет интерес к центральному защитнику из Бразилии

«Локомотивом» интересуется центральным защитником «Сантоса» Густаво Энрике. Об этом сообщает Sport24.ru.
Контракт Густаво Энрике с бразильским клубом истекает в январе 2020 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 2,5 млн евро.
Сообщается, что если «Сантос» не договорится к июлю с Густаво о продлении контракта, то Энрике может заключить предварительное соглашение с другим клубом и уйти зимой бесплатно.
Ранее сообщалось, что 26-летний защитник интересен «Милану».
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