«Локомотив» проявляет интерес к центральному защитнику из Бразилии - Советский спорт
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04 июня 2019 15:21ФутболСметанникова Дарья

«Локомотив» проявляет интерес к центральному защитнику из Бразилии

Защитник «Сантоса» Густаво Энрике может продолжить карьеру в чемпионате России.

«Локомотивом» интересуется центральным защитником «Сантоса» Густаво Энрике. Об этом сообщает Sport24.ru.

Контракт Густаво Энрике с бразильским клубом истекает в январе 2020 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 2,5 млн евро.

Сообщается, что если «Сантос» не договорится к июлю с Густаво о продлении контракта, то Энрике может заключить предварительное соглашение с другим клубом и уйти зимой бесплатно.

Ранее сообщалось, что 26-летний защитник интересен «Милану».

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