Алексей Бахарев: Прокопенко говорил, что я раскрылся лишь на 50 процентов

«Прокопенко говорил, что я раскрылся лишь на 50 процентов. Но это как считать. Попал бы в нужное время куда надо — останься, допустим, в «Барселоне», — могло всякое быть. То, что в жизни выпало, постарался реализовать на 100 процентов. Прочее знать не дано», - сказал Бахарев в интервью «Матч ТВ».
Алексей Бахарев, ныне - футбольный тренер, завершил карьеру игрока в 2009 году.
Отметим, что он провел по одному матчу за сборные России и Украины.
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