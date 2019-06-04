Алексей Бахарев: Прокопенко говорил, что я раскрылся лишь на 50 процентов Бывший полузащитник «Ротора», «Спартака» и «Шахтера» Алексей Бахарев рассказал о своей футбольной карьере.

«Прокопенко говорил, что я раскрылся лишь на 50 процентов. Но это как считать. Попал бы в нужное время куда надо — останься, допустим, в «Барселоне», — могло всякое быть. То, что в жизни выпало, постарался реализовать на 100 процентов. Прочее знать не дано», - сказал Бахарев в интервью «Матч ТВ».

Алексей Бахарев, ныне - футбольный тренер, завершил карьеру игрока в 2009 году.

Отметим, что он провел по одному матчу за сборные России и Украины.