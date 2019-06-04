Аршавину запрещено покидать Россию из-за задолженности по алиментам Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы жены Аршавина Алисы Казьминой, сообщил, что футболист запретили выезжать за границу.

Бывшему полузащитнику «Зенита» и сборной России Андрею Аршавину запретили покидать пределы России из-за задолженности по алиментам. Во вторник Красносельский районный суд Петербурга провел предварительное заседание в рамках бракоразводного процесса Аршавина с Казьминой.

«Мы все остались при своих мнениях, развода пока нет. Господин Аршавин пока не хочет видеть своего ребенка и не хочет платить назначенные судом алименты в размере 350 тыс. в месяц. У него накопилась задолженность, ему запрещен выезд за границу», - цитирует адвоката Добровинского «Интерфакс».

Сообщается, что Аршавин должен по алиментам за четыре месяца более 1 миллиона рублей. Основное заседание по бракоразводному процессу состоится 24 июня.

Напомним, что Аршавин и Казьмина поженились в 2016 году, а в 2017 у них родилась дочь.



