Газинский поблагодарил болельщиков: Не думал, что столько людей поддержат

Полузащитник «Краснодара» и сборной России Юрий Газинский поблагодарил болельщиков за поддержку после того, как получил травму плеча в товарищеском матче с «Чертаново» (6:0).
«Хотел поблагодарить всех за поддержку и теплые слова, не думал, что столько людей поддержит, это очень ценно! В свою очередь хочу пожелать команде успехов в предстоящих матчах, победы и, конечно же, без травм! Всех обнял», - написал Газинский в своем инстаграме.
Напомним, что сборная России готовится к матчам отборочного турнира чемпионата Европы-2020 с командами Сан-Марино (8 июня, Саранск) и Кипра (11 июня, Нижний Новгород).
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