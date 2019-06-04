Бекхэм хочет переманить Суареса в «Майами»

По информации испанских СМИ, бывший полузащитник сборной Англии Давид Бекхэм, являющийся президентом клуба «Майами», намерен пригласить в команду нескольких звездных игроков.
«Майами» должен дебютировать в первенстве MLS в 2020 году.
Клуб предложил четырехлетний контракт Луису Суаресу. Сообщается, что 32-летний футболист обдумает инициативу Бекхэма.
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