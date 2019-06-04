Мануэль Нойер: Буду играть так долго, насколько позволит здоровье - Советский спорт
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04 июня 2019 17:43ФутболСпирин Дмитрий

Мануэль Нойер: Буду играть так долго, насколько позволит здоровье

Вратарь «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер ответил на вопрос о возможном завершении карьеры.

«Я люблю свою работу! Мне нравится играть в воротах. Хотел бы играть так долго, как позволит здоровье. И я все еще чувствую себя хорошо. Соответственно, продолжу играть», - цитирует Нойера Kicker.

Мануэль Нойер играет за «Баварию» с 2011 года.

Он провел за сборную Германии 84 матча, став чемпионом мира в 2014 году.

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