Мануэль Нойер: Буду играть так долго, насколько позволит здоровье

«Я люблю свою работу! Мне нравится играть в воротах. Хотел бы играть так долго, как позволит здоровье. И я все еще чувствую себя хорошо. Соответственно, продолжу играть», - цитирует Нойера Kicker.
Мануэль Нойер играет за «Баварию» с 2011 года.
Он провел за сборную Германии 84 матча, став чемпионом мира в 2014 году.
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