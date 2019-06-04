Переход Головина в «Монако» признан самым провальным в Европе за последний год

27 июля 2018 года хавбек сборной России Александр Головин покинул московский ЦСКА и стал футболистом «Монако». Сумма сделки составила 30 млн евро.
В первом же сезоне 23-летний полузащитник стал игроком стартового состава и отыграл 35 матчей (4 гола и 4 голевых передачи).
На официальном сайте интернет-портала Goal был опубликован материал, посвященный трансферам в Европе. Аналитики это издания считают переход Головина самым провальным за последние 12 месяцев.
«Этот трансфер оказался неудачным для обеих сторон. Головин не справился во Франции. Есть основания утверждать, что его переход – самый провальный в европейском футболе за последние 12 месяцев», – говорится в тексте издания.
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