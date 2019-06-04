Медведев – о Лиге чемпионов: Эти шесть матчей для «Зенита», как последний бой В минувшем сезоне питерский клуб досрочно выиграл золото РПЛ.

Президент «Зенита» Александр Медведев высказался о достижении питерской команды, занявшей 19-е место в обновленном рейтинге УЕФА, а также поделился ожиданиями от выступления на групповом этапе Лиги чемпионов.

«Это почетное достижение, но рейтинг делается на основании определенного периода времени, «Зенит» мог подняться значительно выше, если бы мы за последние четыре года играли бы в Лиге чемпионов. Поэтому мы не будем останавливаться на достигнутом, будем стремиться подниматься вверх в этом рейтинге. Быть лучшей российской командой в рейтинге с одной стороны, конечно, приятно, а с другой — это ответственность, потому что восходить на вершину всегда легче, чем на ней удержаться.

«Зенит» – пятикратный чемпион России, шестикратный чемпион страны; у нас потрясающая армия болельщиков, не только в Санкт-Петербурге, но и по всей России. У нас потрясающая арена, которая будет центром притяжения не только в дни футбольных матчей. Мы хотим, чтобы каждый день что-то происходило на арене, вокруг арены и я считаю, что эти планы будут абсолютно реальными.

Крестовский остров, пространство вокруг арены будет местом, как раньше говорили «культурного отдыха горожан. Есть амбиции подняться выше в этом рейтинге. Как мы знаем, борьба в Лиге чемпионов очень напряженная. ЦСКА обыграл дважды «Реал» и оказался на последнем месте в группе, поэтому победа над грандами мирового футбола, даже две такие победы, не гарантируют прохождения в следующий этап. Эти шесть матчей, все «от ножа», все как «последний бой», и именно к такой игре «Зенит» будет готовиться к Лиге чемпионов», – цитирует Медведева Sport24.ru.