Шакири намерен остаться в «Ливерпуле» - Советский спорт
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04 июня 2019 19:01ФутболСпирин Дмитрий

Шакири намерен остаться в «Ливерпуле»

Швейцарский полузащитник Джердан Шакири собирается продолжить карьеру в «Ливерпуле».

«У тренера есть много хороших вариантов, и он решает, кто будет играть. Знал, когда переходил в «Ливерпуль», что здесь очень высокая конкуренция за место в составе. У меня долгосрочный контракт, и я останусь в клубе.

Счастлив и горд, что мы выиграли Лигу чемпионов. Думаю, я внес свой вклад в победу в этом турнире», - заявил Шакири.

Ранее Джердан Шакири уже становился победителем Лиги чемпионов в составе «Баварии» (2012/13). Его контракт с «Ливерпулем» рассчитан до 2023 года.

В прошедшем сезоне 27-летний швейцарец провел 24 матча в АПЛ. Он забил 6 мячей и сделал 3 результативные передачи.

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