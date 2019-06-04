Источник: Живоглядов прошел медосмотр в «Локомотиве» Защитник «Уфы» Дмитрий Живоглядов в ближайшее время станет игроком «Локомотива».

«Живоглядов прошел медицинское обследование в «Локомотиве». Ожидается, что в среду «красно-зеленые» и «Уфа» объявят о переходе футболиста», – цитирует агентство «Р-Спорт» неназванный источник, знакомый с ситуацией.

Живоглядов перешел в «Уфу» из московского «Динамо» в 2016 году, нынешний контракт 25-летнего футболиста с клубом из Башкортостана действует еще два года.

В сезоне-2018/19 Дмитрий провел за «Уфу» 29 матчей во всех турнирах.

Напомним, «Уфа» сохранила на будущий сезон прописку в РПЛ на будущий сезон, пройдя в стыковых матчах «Томь» (2:0, 0:1).