Жена Мамаева прошла проверку на полиграфе об употреблении наркотиков Об этом сообщает Sport24.ru.

2 июня Алана Мамаева, жена полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, прошла проверку на полиграфе об употреблении наркотиков.

В ходе мероприятия стороны пытались выяснить, была ли девушка в 2011 году на видео, которое попало в сеть, под наркотическими веществами.

Отмечается, что ей были заданы следующие вопросы: «Находясь в отношениях с человеком по имени Рустам вы употребляли наркотики?»; «В момент записи видео в Монако вы употребляли наркотики?»; «Это видео было постановочным?»; «Находясь на территории Монако вы употребляли наркотики?»; «На видео, которое записал Рустам в Монако, вы находитесь под наркотиками?».

На все вопросы, кроме вопроса постановочное видео или нет, были отрицательные ответы.

«В минувшее воскресенье в этом здании мы с Аланой Мамаевой проводили тестирование на предмет, была ли она на данном видео под наркотическими веществами или нет. По его результатам у меня нет основания полагать, что Алана Мамаева на мои вопросы мне соврала, но есть дополнение, что эмоциональный фон во время тестирования был нестабилен. Но я не могу на основании этого обвинять человека во лжи.

Ее эмоциональные реакции не носили достаточную информативность, причинами этого могут быть различные факторы, такие как время проведения, а оно было после 23 часов. Также Алана пояснила, что принимает медицинские препараты и возможно их воздействия также сказываются на ее эмоциональном фоне. Вывод, что по данным результатам исследования ее нельзя обвинить, но есть такая сноска, что они были крайне неинформативны», – заявил организатор.

«Все когда-то по молодости шутили и дурачились, – сказала Мамаева. – Видео, на котором я якобы под кайфом, простая инсценировка. Я была в Монако. Там и записано видео. Ничего я не употребляла.

Я надеюсь, что сейчас вы все поняли, и если в дальнейшем кто-то снова начнет обвинять меня в употреблении наркотиков, я имею право подать в суд».