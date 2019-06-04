Адиев покинул пост главного тренера «Анжи» «Анжи» объявил об уходе Магомеда Адиева с должности главного тренера клуба.

«Адиев стал для Дагестана по-настоящему народным тренером, которого любит и ценит каждый болельщик «Анжи».

Руководство ФК «Анжи» от всей души благодарит тренера за проделанную работу и желает больших успехов в его дальнейшей карьере. Пусть этот год в «Анжи» станет плацдармом для достижения новых высот и отправной точкой в карьере большого тренера.



Двери «Анжи» всегда будут открыты для вас, Магомед Мусаевич! Удачи и спасибо за все!», - говорится в сообщении на официальном сайте клуба.

Адиев покинул «Анжи»



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Двери «Анжи» всегда будут открыты для вас, Магомед Мусаевич! Удачи и спасибо за всё! pic.twitter.com/zf215o8mvY — ФК «Анжи» (@fc_anji) 4 июня 2019 г.

Напомним, в прошедшем сезоне «Анжи», столкнувшись с финансовыми трудностями, не смог сохранить прописку в РПЛ.

Команда заняла 15-ю строчку турнирной таблицы по итогам чемпионата.