Адиев покинул пост главного тренера «Анжи» - Советский спорт
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04 июня 2019 21:47ФутболСпирин Дмитрий

Адиев покинул пост главного тренера «Анжи»

«Анжи» объявил об уходе Магомеда Адиева с должности главного тренера клуба.

«Адиев стал для Дагестана по-настоящему народным тренером, которого любит и ценит каждый болельщик «Анжи».

Руководство ФК «Анжи» от всей души благодарит тренера за проделанную работу и желает больших успехов в его дальнейшей карьере. Пусть этот год в «Анжи» станет плацдармом для достижения новых высот и отправной точкой в карьере большого тренера.

Двери «Анжи» всегда будут открыты для вас, Магомед Мусаевич! Удачи и спасибо за все!», - говорится в сообщении на официальном сайте клуба.

Напомним, в прошедшем сезоне «Анжи», столкнувшись с финансовыми трудностями, не смог сохранить прописку в РПЛ.

Команда заняла 15-ю строчку турнирной таблицы по итогам чемпионата.

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