Адиев покинул пост главного тренера «Анжи»

«Адиев стал для Дагестана по-настоящему народным тренером, которого любит и ценит каждый болельщик «Анжи».
Руководство ФК «Анжи» от всей души благодарит тренера за проделанную работу и желает больших успехов в его дальнейшей карьере. Пусть этот год в «Анжи» станет плацдармом для достижения новых высот и отправной точкой в карьере большого тренера.
Двери «Анжи» всегда будут открыты для вас, Магомед Мусаевич! Удачи и спасибо за все!», - говорится в сообщении на официальном сайте клуба.
Напомним, в прошедшем сезоне «Анжи», столкнувшись с финансовыми трудностями, не смог сохранить прописку в РПЛ.
Команда заняла 15-ю строчку турнирной таблицы по итогам чемпионата.
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